吉布地法郎兌哥斯達尼加科朗匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌哥斯達尼加科朗的匯率目前為2.966，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.572%。

在過去一星期，吉布地法郎兌哥斯達尼加科朗的匯率波動，在21-07-2024高見2.983，並在26-07-2024低見2.957。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值下跌了-0.451%。