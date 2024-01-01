История обменного курса франк Джибути–ангольские кванзы

Обменный курс франка Джибути/ангольские кванзы сейчас составляет 5,157, отражая изменение в размере -0.097% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.199% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 5,218, и минимумом, равным 5,130, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.025%.