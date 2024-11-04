История обменного курса франк Джибути–армянские драмы

Обменный курс франка Джибути/армянские драмы сейчас составляет 2,176, отражая изменение в размере 0.015% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость франков Джибути оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.075% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс франк Джибути/армянские драмы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 2,181, и минимумом, равным 2,161, на 04-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.778%.