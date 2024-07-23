吉布地法郎兌亞美尼亞德拉姆匯率歷史紀錄

今日，吉布地法郎兌亞美尼亞德拉姆的匯率目前為2.180，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，吉布地法郎的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.216%。

在過去一星期，吉布地法郎兌亞美尼亞德拉姆的匯率波動，在23-07-2024高見2.186，並在26-07-2024低見2.176。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.261%。