История обменного курса чешская крона–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс чешские кроны/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 0,287, отражая изменение в размере -0.637% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.566% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 0,292, и минимумом, равным 0,285, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.913%.