История обменного курса чешская крона–парагвайские гуарани

Обменный курс чешские кроны/парагвайские гуарани сейчас составляет 331,553, отражая изменение в размере -0.536% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.013% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/парагвайские гуарани колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 338,802, и минимумом, равным 328,181, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.941%.