История обменного курса чешская крона–ливанские фунты

Обменный курс чешские кроны/ливанские фунты сейчас составляет 3 798,340, отражая изменение в размере -0.529% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.816% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/ливанские фунты колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 3 864,190, и минимумом, равным 3 775,370, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.