История обменного курса чешская крона–лаосские кипы

Обменный курс чешские кроны/лаосские кипы сейчас составляет 930,569, отражая изменение в размере -0.519% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.811% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/лаосские кипы колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 947,304, и минимумом, равным 924,226, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.951%.