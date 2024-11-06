История обменного курса чешская крона–казахстанские тенге

Обменный курс чешские кроны/казахстанские тенге сейчас составляет 20,875, отражая изменение в размере -0.528% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.158% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/казахстанские тенге колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 21,145, и минимумом, равным 20,717, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.