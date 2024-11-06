История обменного курса чешская крона–коморские франки

Обменный курс чешские кроны/коморские франки сейчас составляет 19,467, отражая изменение в размере -0.213% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.244% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/коморские франки колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 19,514, и минимумом, равным 19,342, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 0.190%.