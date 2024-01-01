捷克克朗兌科摩羅法郎匯率歷史紀錄

今日，捷克克朗兌科摩羅法郎的匯率目前為19.408，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，捷克克朗的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.499%。

在過去一星期，捷克克朗兌科摩羅法郎的匯率波動，在21-07-2024高見19.539，並在24-07-2024低見19.339。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.250%。