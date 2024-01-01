История обменного курса чешская крона–гамбийские даласи

Обменный курс чешские кроны/гамбийские даласи сейчас составляет 2,982, отражая изменение в размере 0.271% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -2.033% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/гамбийские даласи колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 3,067, и минимумом, равным 2,941, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 05-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.519%.