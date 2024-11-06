История обменного курса чешская крона–датские кроны

Обменный курс чешские кроны/датские кроны сейчас составляет 0,295, отражая изменение в размере -0.212% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.220% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/датские кроны колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 0,296, и минимумом, равным 0,293, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.183%.