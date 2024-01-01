История обменного курса чешская крона–коста-риканские колоны

Обменный курс чешские кроны/коста-риканские колоны сейчас составляет 21,754, отражая изменение в размере -0.324% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.855% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/коста-риканские колоны колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 22,152, и минимумом, равным 21,621, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.913%.