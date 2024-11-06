История обменного курса чешская крона–аргентинские песо

Обменный курс чешские кроны/аргентинские песо сейчас составляет 42,148, отражая изменение в размере -0.574% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость чешских крон оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.463% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс чешская крона/аргентинские песо колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 42,861, и минимумом, равным 41,875, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.