1 тысяча китайских юаней в гонконгские доллары

Сконвертируйте CNY в HKD по реальному обменному курсу

1000 cny
1076.73 hkd

1.00000 CNY = 1.07673 HKD

Среднерыночный курс в 1:30 UTC
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса CNY к HKD

1 мин. назад 1 CNY → 0 HKD
Среднерыночный курс

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

Популярные валюты

 EURGBPUSDINRCADAUDCHFMXN
1EUR10.859051.073989.04241.453421.664450.958818.4027
1GBP1.1640811.25005103.6481.691821.937461.1161221.4212
1USD0.93120.799968182.9151.35341.549910.892817.1363
1INR0.01123060.009648050.012060510.01632270.01869270.01076770.206673

Остерегайтесь невыгодного обменного курса.Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из китайских юаней в гонконгские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CNY из выпадающего списка для исходной валюты и HKD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CNY в HKD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Top currency pairings for китайских юаней

CNY в USD

CNY в HKD

CNY в CAD

CNY в EUR

CNY в GBP

CNY в AUD

CNY в INR

CNY в SGD

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise
plane
Обменные курсы Китайский юань RMB / Гонконгский доллар
1 CNY1.07673 HKD
5 CNY5.38365 HKD
10 CNY10.76730 HKD
20 CNY21.53460 HKD
50 CNY53.83650 HKD
100 CNY107.67300 HKD
250 CNY269.18250 HKD
500 CNY538.36500 HKD
1000 CNY1076.73000 HKD
2000 CNY2153.46000 HKD
5000 CNY5383.65000 HKD
10000 CNY10767.30000 HKD
Обменные курсы Гонконгский доллар / Китайский юань RMB
100 HKD92.87380 CNY
200 HKD185.74760 CNY
300 HKD278.62140 CNY
500 HKD464.36900 CNY
1000 HKD928.73800 CNY
2000 HKD1857.47600 CNY
2500 HKD2321.84500 CNY
3000 HKD2786.21400 CNY
4000 HKD3714.95200 CNY
5000 HKD4643.69000 CNY
10000 HKD9287.38000 CNY
20000 HKD18574.76000 CNY