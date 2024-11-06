История обменного курса швейцарский франк–таджикские сомони

Обменный курс швейцарских франка/таджикские сомони сейчас составляет 12,180, отражая изменение в размере -0.593% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.415% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/таджикские сомони колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 12,394, и минимумом, равным 12,171, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.