瑞士法郎兌塔吉克斯坦索莫尼匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率目前為12.078，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.594%。

在過去一星期，瑞士法郎兌塔吉克斯坦索莫尼的匯率波動，在25-07-2024高見12.142，並在23-07-2024低見11.963。最大的24小時價格見於25-07-2024，其價值下跌了-0.318%。