История обменного курса швейцарский франк–сьерра-леонские леоне

Обменный курс швейцарских франка/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 25 982,200, отражая изменение в размере -0.266% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.321% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 26 640,100, и минимумом, равным 25 857,300, на 08-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 04-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.359%.