瑞士法郎兌塞拉里昂列昂匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌塞拉里昂列昂的匯率目前為25,599.100，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.079%。

在過去一星期，瑞士法郎兌塞拉里昂列昂的匯率波動，在25-07-2024高見25,799.400，並在24-07-2024低見25,229.900。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值下跌了-0.653%。