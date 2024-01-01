1 швейцарский франк в панамские бальбоа

Сконвертируйте CHF в PAB по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = B/.1,142 PAB

Среднерыночный курс в 21:59
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График изменения обменного курса CHF к PAB

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Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

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PAB
1 CHF в PABПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,16731,1896
Низкий1,14191,1419
В среднем1,15591,1684
Изменение-1.74%-1.21%
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Соотношение 1 CHF к PAB

За последние 30 дней максимальный курс CHF к PAB составил 1,1673, а минимальный — 1,1419. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1559. Изменение курса CHF к PAB в процентном соотношении составило -1.74.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к PAB составил 1,1896, а минимальный — 1,1419. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1684. Изменение курса CHF к PAB в процентном соотношении составило -1.21.

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Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,519152,631,676
1 EUR1,07210,8390,4571,4911,628163,61,796
1 GBP1,2921,2051109,0271,7971,962197,192,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

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Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в панамские бальбоа

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и PAB из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в PAB, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарский франк

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Панамский бальбоа
1 CHF1,14194 PAB
5 CHF5,70970 PAB
10 CHF11,41940 PAB
20 CHF22,83880 PAB
50 CHF57,09700 PAB
100 CHF114,19400 PAB
250 CHF285,48500 PAB
500 CHF570,97000 PAB
1000 CHF1 141,94000 PAB
2000 CHF2 283,88000 PAB
5000 CHF5 709,70000 PAB
10000 CHF11 419,40000 PAB
Обменные курсы Панамский бальбоа / Швейцарский франк
1 PAB0,87570 CHF
5 PAB4,37850 CHF
10 PAB8,75700 CHF
20 PAB17,51400 CHF
50 PAB43,78500 CHF
100 PAB87,57000 CHF
250 PAB218,92500 CHF
500 PAB437,85000 CHF
1000 PAB875,70000 CHF
2000 PAB1 751,40000 CHF
5000 PAB4 378,50000 CHF
10000 PAB8 757,00000 CHF