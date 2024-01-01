История обменного курса швейцарский франк–молдавские леи

Обменный курс швейцарских франка/молдавские леи сейчас составляет 20,384, отражая изменение в размере -0.340% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.556% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/молдавские леи колебался между максимумом, который 05-11-2024 дошел до 20,736, и минимумом, равным 20,267, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 07-11-2024, представляя собой увеличение стоимости в размере 1.056%.