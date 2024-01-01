瑞士法郎兌摩爾多瓦列伊匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌摩爾多瓦列伊的匯率目前為20.029，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了1.039%。

在過去一星期，瑞士法郎兌摩爾多瓦列伊的匯率波動，在25-07-2024高見20.236，並在22-07-2024低見19.800。最大的24小時價格見於23-07-2024，其價值上升了0.737%。