250 швейцарских франков в гватемальские кетсали

Сконвертируйте CHF в GTQ по реальному обменному курсу

SFr.1,000 CHF = Q8,824 GTQ

Среднерыночный курс в 21:41
Отслеживайте обменный курсОтправить деньги
Wise

Экономьте, отправляя деньги за границу

График изменения обменного курса CHF к GTQ

0

Обновлено несколько сек. назад
Среднерыночный курс

Мы используем реальный среднерыночный курс без скрытых наценок, искажающих реальные комиссии.Узнать больше

В ожидании лучшего обменного курса?

Установите оповещения, и мы сообщим вам, как только курс станет лучше. С нашими ежедневными сводками вы всегда будете в курсе последних новостей.

GTQ
1 CHF в GTQПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий9,02349,2026
Низкий8,81488,8148
В среднем8,93389,0353
Изменение-1.76%-1.49%
Посмотреть всю историю

Соотношение 1 CHF к GTQ

За последние 30 дней максимальный курс CHF к GTQ составил 9,0234, а минимальный — 8,8148. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 8,9338. Изменение курса CHF к GTQ в процентном соотношении составило -1.76.

За последние 90 дней максимальный курс CHF к GTQ составил 9,2026, а минимальный — 8,8148. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 9,0353. Изменение курса CHF к GTQ в процентном соотношении составило -1.49.

Отслеживать рыночные курсыПосмотреть график CHF к GTQ

Популярные валюты

 USDEURGBPINRCADAUDJPYNZD
1 USD10,9330,77484,3891,3911,518152,621,676
1 EUR1,07210,8390,4431,4911,627163,5751,796
1 GBP1,2921,2051108,9961,7961,961197,1242,165
1 INR0,0120,0110,00910,0160,0181,8090,02

Остерегайтесь невыгодного обменного курса. Банки и другие провайдеры часто добавляют к обменному курсу свою комиссию. Но наша система гораздо эффективнее, а значит, у вас будет честный курс. Всегда.

Сравнить курсы валют

Как произвести расчет конвертации из швейцарских франков в гватемальские кетсали

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите CHF из выпадающего списка для исходной валюты и GTQ из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из CHF в GTQ, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для швейцарских франков

CHF в USD

CHF в EUR

CHF в GBP

CHF в INR

CHF в CAD

CHF в AUD

CHF в JPY

CHF в NZD

Изменить отправляемую валюту конвертера

А вы переплачиваете своему банку?

Банки часто рекламируют бесплатные или дешевые переводы, но при этом добавляют наценки к обменному курсу. С Wise вы получите реальный среднерыночный обменный курс, а значит можете сэкономить деньги на международных переводах.

Сравните нас со своим банкомОтправить деньги с Wise

Загрузите приложение "Currency Converter" (Конвертер валют)

Функции, которые нравятся нашим пользователям:
  • Бесплатно отслеживайте текущие обменные курсы. И никакой рекламы.
  • Сравните лучших поставщиков денежных переводов.
  • Посмотрите, как изменились ставки за последний день или последние 500 дней.
Добавьте валюты, которые вы часто используете (или просто хотите отслеживать), в избранное для удобства. Фунты, доллары, песо — все, что вам угодно.
Скачать в Apple StoreСкачать в Google Play Store
Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Швейцарский франк / Гватемальский кетсаль
1 CHF8,82410 GTQ
5 CHF44,12050 GTQ
10 CHF88,24100 GTQ
20 CHF176,48200 GTQ
50 CHF441,20500 GTQ
100 CHF882,41000 GTQ
250 CHF2 206,02500 GTQ
500 CHF4 412,05000 GTQ
1000 CHF8 824,10000 GTQ
2000 CHF17 648,20000 GTQ
5000 CHF44 120,50000 GTQ
10000 CHF88 241,00000 GTQ
Обменные курсы Гватемальский кетсаль / Швейцарский франк
1 GTQ0,11333 CHF
5 GTQ0,56663 CHF
10 GTQ1,13326 CHF
20 GTQ2,26652 CHF
50 GTQ5,66630 CHF
100 GTQ11,33260 CHF
250 GTQ28,33150 CHF
500 GTQ56,66300 CHF
1000 GTQ113,32600 CHF
2000 GTQ226,65200 CHF
5000 GTQ566,63000 CHF
10000 GTQ1 133,26000 CHF