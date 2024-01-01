История обменного курса швейцарский франк–гватемальские кетсали

Обменный курс швейцарских франка/гватемальские кетсали сейчас составляет 8,824, отражая изменение в размере -0.410% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.639% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/гватемальские кетсали колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 8,960, и минимумом, равным 8,798, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.