История обменного курса швейцарский франк–боливийские боливиано

Обменный курс швейцарских франка/боливийские боливиано сейчас составляет 7,913, отражая изменение в размере 0.302% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.564% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/боливийские боливиано колебался между максимумом, который 04-11-2024 дошел до 8,037, и минимумом, равным 7,880, на 06-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.702%.