瑞士法郎兌玻利維亞玻利維亞諾匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率目前為7.797，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.339%。

在過去一星期，瑞士法郎兌玻利維亞玻利維亞諾的匯率波動，在25-07-2024高見7.878，並在23-07-2024低見7.734。最大的24小時價格見於24-07-2024，其價值上升了0.482%。