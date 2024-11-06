История обменного курса швейцарский франк–ангольские кванзы

Обменный курс швейцарских франка/ангольские кванзы сейчас составляет 1 047,330, отражая изменение в размере -0.575% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость швейцарских франков оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.883% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс швейцарский франк/ангольские кванзы колебался между максимумом, который 06-11-2024 дошел до 1 065,720, и минимумом, равным 1 045,110, на 07-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 06-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -1.191%.