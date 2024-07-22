瑞士法郎兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄

今日，瑞士法郎兌安哥拉寬紮的匯率目前為1,003.120，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.576%。

在過去一星期，瑞士法郎兌安哥拉寬紮的匯率波動，在25-07-2024高見1,010.430，並在22-07-2024低見990.988。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.797%。