瑞士法郎兌安哥拉寬紮歷史匯率
歡迎查看瑞士法郎兌安哥拉寬紮歷史匯率概覽。你可以在本頁面查看過去5年（由27-07-2019至27-07-2024）的瑞士法郎（CHF）兌安哥拉寬紮（AOA）的歷史匯率走勢。
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瑞士法郎兌安哥拉寬紮匯率歷史紀錄
今日，瑞士法郎兌安哥拉寬紮的匯率目前為1,003.120，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，瑞士法郎的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.576%。在過去一星期，瑞士法郎兌安哥拉寬紮的匯率波動，在25-07-2024高見1,010.430，並在22-07-2024低見990.988。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值上升了0.797%。
如何將瑞士法郎兌換成安哥拉寬紮
- 1
輸入金額
只需在框内輸入你要兌換的金額。
- 2
選擇你的貨幣
點擊下拉列表，在第一個下拉列表中選擇CHF你要兌換的來源貨幣，在第二個下拉列表中選擇AOA你要兌換成哪一種目標貨幣。
- 3
完成了
我們的貨幣轉換器爲你顯示當前CHF兌AOA的匯率，以及過去一天、一周或一個月的匯率變化。