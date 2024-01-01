История обменного курса канадский доллар–вату Вануату

Обменный курс канадских доллара/вату Вануату сейчас составляет 87,013, отражая изменение в размере -0.509% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость канадских долларов оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.778% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс канадский доллар/вату Вануату колебался между максимумом, который 08-11-2024 дошел до 87,638, и минимумом, равным 86,304, на 01-11-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 08-11-2024, представляя собой уменьшение стоимости в размере -0.933%.