加元兌瓦努阿圖瓦圖匯率歷史紀錄

今日，加元兌瓦努阿圖瓦圖的匯率目前為87.775，較昨日改變了0.000%。在過去一星期，加元的匯價相對穩定，與7日前比較增加了0.577%。

在過去一星期，加元兌瓦努阿圖瓦圖的匯率波動，在26-07-2024高見88.026，並在22-07-2024低見87.206。最大的24小時價格見於21-07-2024，其價值上升了0.486%。