瓦努阿圖瓦圖兌加元匯率歷史紀錄

今日，瓦努阿圖瓦圖兌加元的匯率目前為0.011，較昨日改變了-0.007%。在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖的匯價相對穩定，與7日前比較下跌了-0.521%。

在過去一星期，瓦努阿圖瓦圖兌加元的匯率波動，在24-07-2024高見0.011，並在26-07-2024低見0.011。最大的24小時價格見於22-07-2024，其價值下跌了-0.409%。