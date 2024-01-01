Белизские доллары в фиджийские доллары

Сконвертируйте BZD в FJD по реальному обменному курсу

1 000 bzd
1 126 fjd

BZ$1,000 BZD = FJ$1,126 FJD

Среднерыночный курс в 04:13
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1 BZD в FJDПоследние 30 днейПоследние 90 дней
Высокий1,13331,1508
Низкий1,11941,1194
В среднем1,12621,1303
Изменить-0.33%-1.58%
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Соотношение 1 BZD к FJD

За последние 30 дней максимальный курс BZD к FJD составил 1,1333, а минимальный — 1,1194. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 1,1262. Изменение курса BZD к FJD в процентном соотношении составило -0.33.

За последние 90 дней максимальный курс BZD к FJD составил 1,1508, а минимальный — 1,1194. Таким образом, средний курс за 90 дней был равен 1,1303. Изменение курса BZD к FJD в процентном соотношении составило -1.58.

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Популярные валюты

 USDZARCADINRSGDGBPAUDNZD
1 USD118,2831,37183,6451,3440,7731,4921,659
1 ZAR0,05510,0754,5750,0740,0420,0820,091
1 CAD0,7313,339161,0260,9810,5641,0891,21
1 INR0,0120,2190,01610,0160,0090,0180,02

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Как произвести расчет конвертации из белизских долларов в фиджийские доллары

  • 1

    Введите необходимую сумму

    Просто укажите в соответствующем поле сумму, которую вы бы хотели сконвертировать.

  • 2

    Выберите исходную и целевую валюту

    Выберите BZD из выпадающего списка для исходной валюты и FJD из выпадающего списка для целевой валюты.

  • 3

    Вот и все

    На странице конвертера валют вы увидите информацию о текущем курсе для валютного маршрута из BZD в FJD, а также сможете проследить динамику его изменения за последний день, неделю или месяц.

Самые популярные валютные маршруты для белизский доллар

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BZD в GBP

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Конвертер валют — это приложение, публикующее новости и информацию об изменениях обменного курса. Приложение не является платформой для торговли валютой, а опубликованная информация не представляет собой консультацию по финансовым вопросам.
Обменные курсы Белизский доллар / Фиджийский доллар
1 BZD1,12600 FJD
5 BZD5,63000 FJD
10 BZD11,26000 FJD
20 BZD22,52000 FJD
50 BZD56,30000 FJD
100 BZD112,60000 FJD
250 BZD281,50000 FJD
500 BZD563,00000 FJD
1000 BZD1 126,00000 FJD
2000 BZD2 252,00000 FJD
5000 BZD5 630,00000 FJD
10000 BZD11 260,00000 FJD
Обменные курсы Фиджийский доллар / Белизский доллар
1 FJD0,88810 BZD
5 FJD4,44050 BZD
10 FJD8,88100 BZD
20 FJD17,76200 BZD
50 FJD44,40500 BZD
100 FJD88,81000 BZD
250 FJD222,02500 BZD
500 FJD444,05000 BZD
1000 FJD888,10000 BZD
2000 FJD1 776,20000 BZD
5000 FJD4 440,50000 BZD
10000 FJD8 881,00000 BZD