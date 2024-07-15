История обменного курса белизский доллар–фиджийские доллары

Обменный курс белизский доллар/фиджийские доллары сейчас составляет 1,126, отражая изменение в размере -0.124% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белизский доллар оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.079% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белизский доллар/фиджийские доллары колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1,129, и минимумом, равным 1,118, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.777% увеличение стоимости.