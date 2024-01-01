История обменного курса белорусский рубль–замбийские квачи

Обменный курс белорусский рубль/замбийские квачи сейчас составляет 8,080, отражая изменение в размере 0.953% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 3.603% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/замбийские квачи колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 8,082, и минимумом, равным 7,798, на 12-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.757% увеличение стоимости.