История обменного курса белорусский рубль–восточно-карибские доллары

Обменный курс белорусский рубль/восточно-карибские доллары сейчас составляет 0,826, отражая изменение в размере -0.002% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.009% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/восточно-карибские доллары колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 0,826, и минимумом, равным 0,824, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.143% увеличение стоимости.