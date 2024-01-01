История обменного курса белорусский рубль–самоанские талы

Обменный курс белорусский рубль/самоанские талы сейчас составляет 0,833, отражая изменение в размере 0.175% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.331% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/самоанские талы колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,833, и минимумом, равным 0,826, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.628% уменьшение стоимости.