История обменного курса белорусский рубль–вату Вануату

Обменный курс белорусский рубль/вату Вануату сейчас составляет 36,800, отражая изменение в размере 0.365% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.378% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/вату Вануату колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 36,805, и минимумом, равным 36,489, на 15-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 19-07-2024, представляя собой 0.537% увеличение стоимости.