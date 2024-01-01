История обменного курса белорусский рубль–вьетнамские донги

Обменный курс белорусский рубль/вьетнамские донги сейчас составляет 7 748,690, отражая изменение в размере 0.169% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.342% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/вьетнамские донги колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 7 775,460, и минимумом, равным 7 732,140, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.279% уменьшение стоимости.