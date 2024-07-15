История обменного курса белорусский рубль–узбекские сомы

Обменный курс белорусский рубль/узбекские сомы сейчас составляет 3 852,920, отражая изменение в размере 0.097% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.298% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/узбекские сомы колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3 868,050, и минимумом, равным 3 848,350, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -0.255% уменьшение стоимости.