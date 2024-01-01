История обменного курса белорусский рубль–угандийские шиллинги

Обменный курс белорусский рубль/угандийские шиллинги сейчас составляет 1 129,780, отражая изменение в размере -0.035% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.136% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/угандийские шиллинги колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 1 132,000, и минимумом, равным 1 127,600, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -0.146% уменьшение стоимости.