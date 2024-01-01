История обменного курса белорусский рубль–доллары Тринидада и Тобаго

Обменный курс белорусский рубль/доллары Тринидада и Тобаго сейчас составляет 2,070, отражая изменение в размере 0.189% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.095% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/доллары Тринидада и Тобаго колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 2,073, и минимумом, равным 2,057, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой 0.449% увеличение стоимости.