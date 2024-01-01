История обменного курса белорусский рубль–тонганские паанги

Обменный курс белорусский рубль/тонганские паанги сейчас составляет 0,722, отражая изменение в размере 0.142% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.536% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/тонганские паанги колебался между максимумом, который 19-07-2024 дошел до 0,722, и минимумом, равным 0,704, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -2.040% уменьшение стоимости.