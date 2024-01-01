История обменного курса белорусский рубль–тунисские динары

Обменный курс белорусский рубль/тунисские динары сейчас составляет 0,948, отражая изменение в размере 0.098% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.394% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/тунисские динары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 0,952, и минимумом, равным 0,945, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 16-07-2024, представляя собой -0.293% уменьшение стоимости.