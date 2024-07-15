История обменного курса белорусский рубль–таджикские сомони

Обменный курс белорусский рубль/таджикские сомони сейчас составляет 3,263, отражая изменение в размере -0.023% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.196% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/таджикские сомони колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 3,308, и минимумом, равным 3,262, на 16-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой -1.334% уменьшение стоимости.