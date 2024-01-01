История обменного курса белорусский рубль–сальвадорские колоны

Обменный курс белорусский рубль/сальвадорские колоны сейчас составляет 2,675, отражая изменение в размере -0.012% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.020% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/сальвадорские колоны колебался между максимумом, который 17-07-2024 дошел до 2,676, и минимумом, равным 2,671, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 15-07-2024, представляя собой 0.144% увеличение стоимости.