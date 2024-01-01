История обменного курса белорусский рубль–суринамские доллары

Обменный курс белорусский рубль/суринамские доллары сейчас составляет 9,043, отражая изменение в размере 0.811% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -1.368% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/суринамские доллары колебался между максимумом, который 12-07-2024 дошел до 9,169, и минимумом, равным 8,969, на 18-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой 1.127% увеличение стоимости.