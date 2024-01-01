История обменного курса белорусский рубль–сьерра-леонские леоне

Обменный курс белорусский рубль/сьерра-леонские леоне сейчас составляет 6 884,300, отражая изменение в размере -0.057% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая падение в размере -0.199% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/сьерра-леонские леоне колебался между максимумом, который 18-07-2024 дошел до 6 927,770, и минимумом, равным 6 867,590, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 12-07-2024, представляя собой -0.679% уменьшение стоимости.