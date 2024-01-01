История обменного курса белорусский рубль–шведские кроны

Обменный курс белорусский рубль/шведские кроны сейчас составляет 3,247, отражая изменение в размере 0.618% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 1.007% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/шведские кроны колебался между максимумом, который 16-07-2024 дошел до 3,252, и минимумом, равным 3,213, на 14-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 17-07-2024, представляя собой -0.487% уменьшение стоимости.