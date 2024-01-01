История обменного курса белорусский рубль–сейшельские рупии

Обменный курс белорусский рубль/сейшельские рупии сейчас составляет 4,199, отражая изменение в размере -1.257% со вчерашнего дня. За прошедшую неделю стоимость белорусский рубль оставалась относительно стабильной, показывая рост в размере 0.390% по сравнению со стоимостью 7 дней назад.

В течение прошлой недели обменный курс белорусский рубль/сейшельские рупии колебался между максимумом, который 15-07-2024 дошел до 4,582, и минимумом, равным 4,162, на 17-07-2024. Наибольшее изменение стоимости в течение 24 часов произошло 18-07-2024, представляя собой -5.818% уменьшение стоимости.